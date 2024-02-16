Авдіївка очима захисників: що насправді відбувається у місті, яке майже оточили росіяни

Проти українських захисників в Авдіївці діють елітні російські підрозділи у співвідношенні сил 1 до 7. Ворог намагається оточити українців та зайняти вигідні позиції, проте наразі це йому не вдається. За словами командування 3-ї окремої штурмової бригади, яка тримає оборону Авдіївки, на деяких ділянках українцям доводиться вести кругову оборону, проте повного оточення немає.

Що нині відомо про ситуацію в Авдіївці від військових, читайте на ТСН.ua.

В Авдіївці землетруси від бомб

До Авдіївки передислокували Третю окрему штурмову бригаду, яка намагається поліпшити ситуацію на передньому краї та убезпечити логістичний коридор. На деяких ділянках захисники змушені тримати оборону на 360 градусів, розповів заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов.

За його словами, ворог скидає велику кількість керованих авіабомб по всій Авдіївці, зокрема по промзоні. Саме вони дошкуляють українським захисникам найбільше.

Авдіївка. Коксохімічний завод.

"Я безпосередньо перебував на цих ділянках і скажу, що від ударів КАБів просто землетрус – така щільність та кількість цих боєприпасів", – зазначив Кудряшов.

Росіяни не шкодують на захоплення міста й особового складу. Ідеться про співвідношення українських і ворожих сил один до семи. За словами Кудряшова, флагманом окупаційної армії є контрактники з рядів ГРУ. Вони ведуть уже мобілізованих і "добровольців" із так званої "ДНР".

Українські військові на бронетехніці на околиці Авдіївки / Фото: Getty Images

Українські бійці змушені відбивати атаки російських окупантів 24/7. Лише у світлу пору доби ворог здійснює понад 50 штурмових дій.

"Критична ситуація в тому, що деякі позиції ворог намагається обходити, і на деяких напрямках, опорних пунктах ми маємо оборону на 360°. Це не стійкі 360°, ми маємо змогу розчепити це кільце, для чого проводимо ударно-штурмові дії", – додав Кудряшов.

Тому станом на сьогодні росіяни не взяли в оточення українських бійців.

У чому складність оборони Авдіївки

Пресофіцер третьої штурмової Олександр Бородін каже, що бойові дії в Авдіївці зараз відрізняються від боїв, які були у Бахмуті з тодішньою ПВК "Вагнер". Російські окупанти в Авдіївці сконцентрували величезну кількість техніки та дронів, тоді як Бахмут вони намагалися брати лише живою силою.

"Бо (в Авдіївці - ред.) у ворога велизна кількість КАБів і техніки. "Вагнера" (в Бахмуті - ред.) берегли техніку і працювали переважно людьми. Тут (в Авдіївці - ред.) – танкові атаки разом з піхотою, велика кількість БТР та БМП, авіації та FPV-дронів. Такого в Бахмуті під час "Вагнерів" не було. Там було складно, але зараз – надскладно", - пояснив він.

Командир підрозділу "Terra" у 3-й окремій штурмовій бригаді Микола Волохов розповів, що російські окупанти стягнули до Авдіївки свої елітні війська та зосередили на цій ділянці фронту дуже значну кількість піхоти.

Авдіївка / Фото: Zelenskiy/Official

"Ворог складний. Маємо інформацію, що проти нас стоїть сім ворожих бригад. Скажу так, це більше, ніж з нашого боку. Ми поставили рекорд зі знищення живої сили і ворожої техніки за один день. Але поки що святкувати і радіти особливо ні чому, тому що ворог надскладний. Він закинув сюди свої елітні підрозділи. Це можна порівняти з тим періодом, коли під Бахмутом ще були "вагнерівці" до того, поки ми їх звідти не не вибили, але мабуть навіть складніше", - розповів військовий.

За його словами, окупаційна армія влучно застосовує артилерію, працюють дрони-камікадзе та БпЛА для скидання боєприпасів.

"Ворог дуже активно намагається проводити флангові маневри, намагається не тільки кількісно, – а кількість піхоти у них тут дуже значна, – але і якісно призвести до ситуації, коли ми будемо в невигідному становищі. Ми знаходимо цьому раду, не даємо їм можливості реалізовувати їхнє бачення і нав'язуємо активно своє бачення", - розповів Волохов.

Воїни 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка розповідають, що проти них воює понад 12 окремих з'єднань противника.

"Бригади, полки, окремі підрозділи спеціального призначення. Наші хлопці - в нелюдських умовах, під щохвилинними артилерійськими обстрілами, під постійними авіаційним бомбардуванням виконують поставлені завдання", - розповіли у представництві бригади.

Відхід заради порятунку

Військовий 110-ї окремої механізованої бригади, яка зараз воює на Авдіївському напрямку, Віктор Біляк розповів, що в українських бійців було дві спроби виходу з позицій у районі "Зеніт". В першу ніч, 14 лютого, звідти пішла перша десятка захисників. Їм довелося вступити у стрілецький бій з ворогом. Артилерія вже була наведена.

Допис бійця 110-ї ОМБр Віктора Біляка про ситуацію в Авдіївці / Скриншот

"Легендарний укріпрайон, ВЧ "Зеніт"... І отож, це все дійшло до критичної точки. Збереження особового складу, вивіз зброї та обладнання, грамотне мінування та спалення тих залишків, які ми називали позиціями. Гарно було б, але ні. Як і в політиці, ніхто не любить не популярних рішень. Вивід особового складу – ні, інше діло – героїчна оборона. За це можна і підвищення отримати", – йдеться в дописі Біляка.

"Тільки троє поранених добралося назад. І якщо двоє добралося по темноті, то евакуація останнього відбулася вже зранку. І я та ще троє добровольців його несли. А день – це не той час для переміщень, так ще й таких важких. І як закономірний результат. З одного пораненого стало нас ще 4. І це мені ще дуже повезло, що не втратив рухливість, а лишень отримав посмішку Джокера", – повідомив Біляк.

За його словами, бійцям пообіцяли, що по поранених приїде евакуаційна техніка, яка так і не з’явилася.

Наступного дня формувались нові групи військових для виходу з району "Зеніт". Вирушали групи одна за одною. На вулиці була нульова видимість.

Зруйнована Авдіївка / Фото: Getty Images

"Це було тупо виживання. Кілометр по полю. Та купка котиків сліпих, керованих дроном. Ворожа артилерія. Дорога в Авдіївку всіяна нашими трупами", – зазначив боєць.

Він повідомив, що не залишився чекати на евакуацію, а очолив групу та вирушив в невідомість.

"Накрили. Про*бав групу. Але в кінцевому результаті, добрався до точки. І як перші групи повмирали, стикаючись з ворогом, наступних повели вже трохи в обхід. Це і дозволило тим, кому повезло, вийти", – йдеться в дописі Біляка.

Водночас боєць 110-ї ОМБр повідомив, що командування привезло військовим провізію та боєкомплекти. Українські сили продовжують залишатися в Авдіївці.

Натомість за оцінками ISW, якщо ЗСУ не відійдуть або не проведуть успішних контратак, ворог може завершити оточення деяких українських підрозділів у Авдіївці.

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