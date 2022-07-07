Авдіївка перебуває під постійними обстрілами з боку окупантів: Кириленко наголошує на евакуації населення

Авдіївка Донецької області перебуває під постійними обстрілами.
Зі вчорашнього дня місто російські окупанти обстріляли понад 10 разів.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
“Як завжди, ударили по цивільній інфраструктурі: по лікарні, житлових кварталах, автобазі, а також по АКХЗ. Вже зараз відомо про одного загиблого та двох поранених, але остаточні цифри ще належить встановити, так само, як і обсяги руйнувань. Залишатися в Авдіївці небезпечно. Евакуюйтеся”, - наголосив Павло Кириленко.
Нагадаємо, що росіяни обстріляли Харків з реактивних систем залпового вогню.
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