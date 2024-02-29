Авдіївка - початок нової кампанії РФ: військовий про наступ окупантів

Захоплення Авдіївки - початок нової наступальної кампанії російських окупантів. Саме тому ЗСУ потрібне поповнення озброєнням на людьми.

Про це заявив командир штурмової групи "NC 13" другого штурмового батальйону 3 ОШБр Микола Зінкевич проєкту Ukrainian Witness.

"Авдіївка – це, мабуть, лише початок їхньої кампанії, і потрібно готуватися до досить великих масштабів. Тому Збройним Силам потрібно поповнення технікою, новими системами боротьби, тобто дроновими системами, системами радіоелектронної боротьби, і, знову ж таки, треба поповнення в людях", - наголосив військовий.

З його слів, виведення українських оборонців з Авдіївки - "було єдине правильне рішення". Зінкевич каже: вважає, що "в цьому випадку Авдіївку вже б нічого не врятувало".

Нагадаємо, аналітики ISW повідомляють, що після захоплення Авдіївки росіяни просуваються далі. Своєю чергою, українські сили стабілізували лінію оборони безпосередньо на захід від захопленого міста.

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