На Авдіївському напрямку в Донецькій області тривають бої, ЗС РФ все ще сподіваються взяти під контроль місто. Російські окупанти були змушені міняти тактику, і тепер зосередились не проривах оборони "в полях", а на міських боях. Ворог намагається зайти у місто з півночі, сходу та півдня. Українська армія змушена утримувати Авдіївку у жахливих умовах дефіциту боєприпасів.

Про це пише видання The Telegraph.

"Якщо росіяни дійсно здобудуть там перемогу, розповідь про перемогу може більше не зводитися тільки до грубої російської військової могутності. Будуть також поставлені питання про те, чи слабшають власні сили України, виснажені не тільки двома роками безжальних ударів, а й ослабленням підтримки Заходу", – пише видання.

Колишній радник Міністерства оборони України Глен Грант сказав виданню, що у випадку, коли Авдіївка впаде, винні в цьому будуть США. Оскільки українська армія змушена утримувати місто у жахливих умовах дефіциту боєприпасів.

"Затримки з підтримкою були занадто великі, в українців все закінчується, а європейці ще не можуть компенсувати цю втрату. Головне, що не вистачає артилерійських боєприпасів і ракет, їх часом майже немає", – підкреслив він.

Ситуація в Авдіївці - що відомо наразі

Авдіївка залишається однією з найскладніших ділянок фронту. По всьому периметру навколо міста зростає кількість бойових дій.

Очільник військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш заявив, що російські збройні сили постійно проникають на околиці міста. Проте слід зазначити, що контроль над територією Авдіївки зберігається в українських збройних сил, і жителі продовжують активний опір окупації.

На ранок п'ятниці, 9 лютого, у населеному пункті проживало 935 осіб. Однак, за 8 лютого було проведено успішний евакуаційний захід, унаслідок якого з населеного пункту було евакуйовано шістьох осіб.

"Ситуація дуже непроста, дуже складна. Ворог дійсно намагається реалізувати свої плани з оточення міста і з флангів із півдня та півночі. Водночас намагається штурмувати в лобову. Наші хлопці бачать, відпрацьовують ці моменти щодо відрізання Коксохіму від міста. Намагається ворог все-таки через дачний масив відрізати Коксохім. І тисне він туди дуже потужно", — розповів він.

Західні експерти заявили, що Росія зазнала великих втрат у техніці, а також значних втрат особового складу. Особливо йдеться про підрозділи, що складалися з ув'язнених, яких російські командири наймали для атак хвилями піхоти у стилі Першої світової війни.

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, за перший місяць зосереджених зусиль Росія втратила щонайменше одну бригаду, а це близько 4 тисячі солдатів.

17 січня сталася несподівана атака. Попри те, що українські військові обмежували просування російських військ, тепер, як повідомлялось, вони були змушені вступити з ними у вуличні бої у південних і північних районах.

"Ситуація навколо Авдіївки є, я б сказав, стабільною, але стабільно поганою і з тенденцію до погіршення, – розповів Майкл Кофман, аналітик із питань оборони Фонду Карнегі. – Оскільки російські сили досягають поступових успіхів… Я досі притримуюся свого попереднього судження від минулої осені, що є великий шанс того, що Авдіївку врешті-решт буде втрачено".

Як повідомили аналітики OSINT-спільноти DeepState, Росія окупувала близько 18% території міста Авдіївка Донецької області. Ведуться штурми у приватному секторі на півночі населеного пункту.

Інститут вивчення війни у своєму щоденному звіті також зазначив, що "підтверджено наступ російських військ у районі Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки в умовах продовження позиційних боїв по всій лінії фронту".

Медіа вказують і на те, що про важливість міста свідчить візит до Авдіївки 29 грудня президента України Володимира Зеленського, а також те, що 31 січня президент РФ Володимир Путін назвав Авдіївку "одним із найважливіших напрямків".

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