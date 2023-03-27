Авдіївка у "червоній зоні": місто закривають для волонтерів та журналістів

До Авдіївки не зможуть приїжджати волонтери та журналісти.

Від понеділка, 27 березня, волонтерам та журналістам заборонено відвідування Авдіївки Донецької області.

Про це повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

За його словами, Авдіївка відтепер у "червоній зоні", саме тому відвідування міста заборонено.

"У зв'язку із загостренням ситуації у місті, навколо міста, є наказ – пряма заборона для відвідування", - сказав він у своєму зверненні.

Нагадаємо, в Авдіївці евакуюють комунальників і вимкнуть мобільний зв'язок.

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