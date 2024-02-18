Авдіївка: у ЗСУ назвали втрати окупантів за чотири місяці

На Авдіївському напрямку українські захисники завдали ворогу величезних втрат та знищили значний резерв російських окупантів, який ті планували застосувати на інших ділянках фронту для наступальних дій.

Про це повідомив Олександр Тарнавський

За чотири місяці активної фази Авдіївської оборонної операції (від 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024) року на Авдіївському напрямку загальні втрати російських військ склали:

особового складу – 47 186 осіб

танки – 364

артилерійські системи – 248

бойові бронемашини – 748

літаки – 5

Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що на Авдіївському напрямку українські військові відбили 14 атак російських окупаційних військ.

Нагадаємо:

Командування прийняло рішення вивести українські війська з Авдіївки, щоб зберегти життя бійців.

Які уроки винесла Україна щодо боїв за Авдіївку

Україна винесла уроки щодо боїв за Авдіївку. Потрібні сучасні системи протиповітряної оборони, щоб російські військові не могли застосовувати керовані авіаційні бомби, також потрібні засоби далекого ураження для нищення російських складів та потрібні артилерійські снаряди.

Про це розповів міністр оборони Рустем Умєров.

"Працюємо над цим постійно. Фортифікації — будуємо й посилюємо. Рішення берегти людей — правильне. Авдіївку — повернемо", — написав Умєров у Facebook.

Які бригади забезпечували евакуаційний коридор під час відходу українських військових з Авдіївки

Спецпризначенці ГУР МО України спільно з воїнами ССО, 3-ї окремої штурмової бригади, 225-го окремого штурмового батальйону, 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ забезпечували евакуаційний коридор під час наказу про скоординований відхід основних сил, повідомили у ГУР.

Певна кількість українських воїнів потрапила в російський полон

Під час виходу з Авдіївки на заключному етапі операції, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під тиском переважаючих сил російської армії.

У "м’ясних штурмах" Авдіївки брав участь російський спецназ

Через втрати російської піхоти під час штурму Авдіївки, окупанти залучали до "м’ясних штурмів" елітні підрозділи Головного розвідувального управління генштабу ЗС У, повідомили у Центрі нацспротиву.

Читайте також: