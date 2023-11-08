Авдіївка в напівоточенні: окупанти щодня точково атакують піхотою – військовий

Речник 110-ї окремої механізованої бригади Антон Коцуконь розповів про бої за Авдіївку. Так, окупанти продовжують точкові атаки піхотою, збирають боєприпаси та резерви для нових хвиль наступу на місто.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

"Останнім часом вони кидають невеликі загони по 10-20 осіб, ми їх знищуємо, це робиться для того, щоб виявити безпілотниками нашу артилерію. По суті, ловлять на живця. Місто в напівоточенні з трьох боків. Його постійно обстрілюють", – каже речник бригади.

Коцуконь також додав, що окупанти ведуть перегрупування. Вони нагнали під Авдіївку 40 000 резервів особового складу, накопичують боєкомплект усіх калібрів.

"Поки не видно, щоб відмовилися від планів захопити Авдіївку", - резюмував він.

Нагадаємо, військовий експерт припустив, яким буде найгірший сценарій щодо Авдіївки.

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