Авдіївка впала, ЗСУ вийшли з міста - що відомо наразі

Авдіївку російські війська намагалися захопити ще від 2014 року, коли Росія, розвʼязавши війну проти України, окупувала Крим та частини Донецької та Луганської областей. Всі ці роки Авдіївку утримували українські війська, які побудували там міцні оборонні укріплення.

У жовтні 2023 року окупанти почали наступ під Авдіївкою. Вже наприкінці жовтня британська військова розвідка оцінювала, що Росія під час наступу на Авдіївку на Донеччині зазнала чи не найвищих втрат 2023 року.

Також у Росії не приховували - Авдіївку хотіли взяти до переобрання президентом Володимира Путіна у березні 2024 року. Для України Авдіївка була важлива як великий залізничний вузол, потужний промисловий центр, а також як постійна потенційна загроза для Донецька.

Напередодні стало відомо, що українські військові виходять з Авдіївки. Відповідне рішення ухвалив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, щоб не допустити оточення ворогом.

ТСН.ua зібрав все, що відомо наразі про ситуацію.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський заявив про рішення повністю вивести українські війська з Авдіївки Донецької області. Своє рішення він пояснив необхідністю зберегти життя військовослужбовців і перевести їх на більш вигідні рубежі.

З його слів, "українські воїни гідно виконали свій військовий обовʼязок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, завдали ворогові значних втрат у живій силі та техніці".

"Вживаємо заходів щодо стабілізації ситуації та утримання займаних позицій. Життя військовослужбовців — найвища цінність. Авдіївку ми все одно повернемо", — зазначив головнокомандувач ЗСУ.

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За кілька днів до призначення на посаду головнокомандувача ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю ZDF заявив, що Україна не може собі дозволити такого ставлення до військових як у російських воєначальників.

"Ми не можемо дозволити собі такого ставлення як у російських воєначальників, де вони проводять практику "м’ясних штурмів". Я краще залишу, можливо, якусь позицію, але не допущу загибелі усього особового складу", – сказав він.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський трохи згодом повідомив, що, згідно з отриманим розпорядженням, українські військові вже вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.

"Згідно з отриманим розпорядженням, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх солдатів з перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями, це єдине правильне рішення", — написав командувач.

За його даними, українські воїни зайняли оборону на визначених рубежах.

Командир 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Андрій Білецький наголосив, що українські військові повернуться до Авдіївки, аби завдати "сильнішого удару".

"Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, техніці та снарядах", — зазначив він.

За словами Білецького, українські захисники "зробили все і навіть більше".

Окупанти в Авдіївці / Фото: Associated Press

Втрати окупантів в Авдіївці

Російське окупаційне угруповання не рахує своїх втрат. Вести підрахунок загиблих росіян складно й українським військовим, наприклад ,за один рейд може загинути до 80 осіб. Про це в Tелеграм повідомив майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

"Загалом нам уже вдалось знищити понад 4 тисячі російських військових. Таких втрат, як у боях за Авдіївку, думаю, вони ще ніде не мали", — написав він.

Що кажуть аналітики

Американський Інститут вивчення війни (ISW) 16 лютого у своєму звіті заявив, що потенційне захоплення Авдіївки Росією не матиме оперативного значення і, швидше за все, дасть Кремлю лише "негайну інформаційну й політичну перемогу".

Однак, за даними експертів, українським силам доведеться провести контратаки, щоб організовано вийти з Авдіївки.

Аналітики зазначили, що дії Росії, спрямовані на те, щоб ускладнити виведення українських військ з Авдіївки, призведуть до подальших втрат.

"Російським військам, найімовірніше, буде важко просунутися на захід від Авдіївки до підготовлених позицій, куди відходять українські сили", — сказано у звіті.

Наступною ціллю для російської армії може стати тиловий Покровськ за 40 км на захід чи ближче Селидове. Однак війська РФ можуть почати рух і на північ - до Краматорська і Слов'янська.

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