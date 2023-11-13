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Авдіївський, Купʼянський та Марʼїнський напрямки – найгарячіші: Залужний про ситуацію на фронті

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Авдіївський, Купʼянський та Марʼїнський напрямки – найгарячіші: Залужний про ситуацію на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний / Фото: офіційний портал ЗСУ

Залужний і Браун обговорили постачання снарядів, засобів протиповітряної оборони та БПлА.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову зі своїм американським колегою, головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.

Про це йдеться на сторінці Залужного у Facebook.

Залужний детально розповів Брауну про обстановку на фронті. За його словами, Авдіївський, Купʼянський та Марʼїнський напрямки залишаються найгарячішими. Ситуація складна, але контрольована.

"Водночас ЗСУ продовжують ведення наступальних дій на визначених напрямках та завдають противнику значних втрат у живій силі та техніці", – запевнив головком.

Вони також обговорили плани на зимовий період та окремо зупинилися на нагальних потребах українського війська. Передусім йдеться про снаряди, засоби протиповітряної оборони та БПлА.

Обговорили і питання підготовки українських військовослужбовців та відновлення боєздатності підрозділів.

На завершення Залужний подякував американським партнерам за підтримку та допомогу Україні в боротьбі з російським агресором.

© Головнокомандувач ЗС України / Facebook
Фото: Головнокомандувач ЗС України / Facebook

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Дата публікації
Перегляди
1556
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