Авдіївський напрямок: ЗСУ знищили БМП окупантів за допомогою дистанційного мінування – відео

Оператори ударних БпЛА Strike Drones Company 47-ї окремої механізованої бригади показали потужні кадри знищення техніки окупаційних військ Росії на Авдіївському напрямку у Донецькій область.

На кадрах видно підрив ворожої БМП за допомогою дистанційного мінування та подальше добивання бронетехніки дроном-камікадзе.

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