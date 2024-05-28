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Авдіївський напрямок: ЗСУ знищили БМП окупантів за допомогою дистанційного мінування – відео

Авдіївський напрямок: ЗСУ знищили БМП окупантів за допомогою дистанційного мінування – відео

Удар по БМП окупантів на Донеччині / Фото: скриншот

Українські воїни продовжують "мінусувати" техніку ворога.

Оператори ударних БпЛА Strike Drones Company 47-ї окремої механізованої бригади показали потужні кадри знищення техніки окупаційних військ Росії на Авдіївському напрямку у Донецькій область.  

На кадрах видно підрив ворожої БМП за допомогою дистанційного мінування та подальше добивання бронетехніки дроном-камікадзе. 

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