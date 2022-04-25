Авіабаза, нафтобаза та поліція: у Росії за добу сталося одразу кілька масштабних пожеж

Авіабаза, нафтобаза та поліція: у Росії за добу сталося одразу кілька масштабних пожеж

Російська Федерація, яка вже два місяці обстрілює українські мирні міста з артилерії, наразі сама горить.

За останню добу у різних містах РФ з незрозумілих причин сталося одразу кілька масштабних пожеж.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

Як стало відомо, минулу ніч і першу половину дня 25 квітня в Росії горіли відразу кілька критичних об'єктів. Російські пожежники гасили вогонь на:

Нафтобазі в Брянську.

Військовій базі в Брянську.

Підприємстві “Агропромкомплект” у Брянську.

Крім того, вогонь з незрозумілих причин розгорівся в одному з будинків у Санкт-Петербурзі, на авіабазі в Уссурійську, а також у відділеннях поліції у Москві, Іркутську та Новосибірську.

Нагадаємо, що у Брянську, де горить нафтобаза, вже почалася панічна евакуація.

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