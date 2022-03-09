"Авіабомба на пологовий будинок – остаточний доказ того, що відбувається геноцид українців", – Зеленський

"Авіабомба на пологовий будинок – остаточний доказ того, що відбувається геноцид українців", – Зеленський

Європейці не зможуть сказати, що не бачили цього, наголосив президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі є остаточним доказом того, що відбувається геноцид українського народу.

Про це голова держави сказав під час свого відеозвернення ввечері 9 березня.

"Вбиті люди. Вбиті діти. Авіабомба – на пологовий будинок. Це остаточний доказ того, що відбувається геноцид українців", – сказав Зеленський.

У цьому контексті він звернувся до Європи.

"Європейці, ви не зможете сказати, що не бачили, що відбувалося в українців, що відбувалося в Маріуполі з маріупольцями. Ви бачили. Ви знаєте. А, отже, ви повинні посилювати санкції проти Росії так, щоб у неї більше не було жодної можливості продовжувати цей геноцид", – наголосив президент України.

Нагадаємо, 9 березня російські окупанти в Маріуполі розбомбили пологовий будинок. Медичний корпус зруйновано повністю.

У поліції відкрили справу за фактом авіаудару і розслідують її як порушення законів і звичаїв війни.

Наразі відомо про 17 поранених внаслідок удару по пологовому будинку. Це персонал лікарні та породіллі, водночас серед дітей, попередньо, постраждалих немає.

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