Авіабомба влетіла у четвертий поверх: стало відомо про 12 постраждалих внаслідок удару по Харкову

Зруйновано майже весь підʼїзд, здійнялася пожежа.

Ворожа авіабомба влетіла прямо у четвертий поверх багатоповерхівки у Харкові. Під завалами перебувають люди.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

Зруйновано майже весь підʼїзд, здійнялася пожежа.

"На місці прильоту виникла пожежа. Зруйновано майже весь підʼїзд будинку. Пошкоджені цивільні автомобілі. Рятувальники проводять пошукові роботи та ліквідовують загорання", - повідомив Олег Синєгубов.

За інформацією міського голови Ігоря Терехова, станом на 23:20 відомо про 12 постраждалих.

"Повністю зруйновані поверхи з 6-го по перший поверх 9-ти поверхового будинку. Під завалами ще можуть бути люди", - повідомив він.

Нагадаємо, ввечері 30 жовтня у Харкові прогримів вибух. У частині міста зникло світло. Пізніше стало відомо про влучання КАБ у багатоповерхівку.

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