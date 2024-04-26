Авіабомба влучила зовсім поруч: пес дивом вижив після удару по Дергачах під Харковом (фото)

Собака наляканий, в його очах жах, розпач та страх, Річард не хоче ні їсти, ні пити.

Пес дивом вижив після ворожого авіаудару по приватному сектору в місті Дергачі в Харківському районі Харківської області вранці 26 квітня.

Фото тварини серед завалів опублікував речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.

“Після сьогоднішнього російського “прильоту” по місту Дергачі дивом вижив пес Річард. Авіабомба влучила зовсім поруч. Тваринка не хотіла ні їсти, ні пити. З одного його погляду стане зрозуміло, що він думає про тих нелюдів”, – написав Василенко.

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В очах цього пухнастика жах, розпач, страх. Ще кілька хвилин тому цієї розрухи не було. Тут вирувало життя. Тепер лише руїна. Вмить російська авіабомба знищила будинки, де було домашнє тепло, яке плекали та берегли.

Нагадаємо, у Херсоні люди евакуювалися, а пса залишили прив’язаним біля величезної вирви від ракети.

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