Авіабомби JSOW не замінять дозволу на удари по РФ: експерт прокоментував нову допомогу від США

Україна порушила питання щодо постачання ракет для F-16 дальністю до 370 км, і негативної відповіді по ньому немає.

Крилаті авіаційні бомби AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW), які передадуть Україні Сполучені Штати Америки, не зможуть замінити далекобійні ракети та не означають зняття обмежень на використання західної зброї.

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі "КИЇВ24".

"Можна сказати, що це посилення українського оснащення F-16. Тому що для F-16 є дуже широка номенклатура озброєнь, які можуть використовуватись. Зокрема, й такі. З точки зору чи це остаточне рішення щодо дальності – я так не думаю", – сказав Мусієнко.

Він додав, що Україна порушила питання щодо постачання ракет для F-16 дальністю до 370 км, і негативної відповіді по ньому немає.

"Тому я не виключаю, що в подальшому, враховуючи, що країни, які передали нам F-16, замовляли виробництво цих ракет, у перспективі нам передадуть й ракети. Але це, звичайно, не є спробою замінити рішення по ударах вглиб російської території. Це треба сприймати як посилення компоненти озброєння для нашої авіації", – зауважив Мусієнко.

Нагадаємо, на думку головного редактора Defense Express Олега Каткова, авіабомби JSOW можна перетворити на далекобійні крилаті ракети. Можливо, таким чином США реалізують "елегантний план" щодо надання Україні далекобійного озброєння.

Читайте також: