Авіабомби на село на Київщині падали, коли ворог тікав від української авіації

Авіабомби на село на Київщині падали, коли ворог тікав від української авіації

У Калинівці на Київщині авіабомби падали просто на приватний сектор.

Сильний гул і вибух - так цивільні описують той жах, що його пережили під час ворожих обстрілів і бомбардувань. З першого дня війни окрім крилатих ракет, росіяни застосовують проти цивільного населення і авіацію. У Калинівці на Київщині авіабомби падали просто на приватний сектор.

Про це йдеться в ТСН.

Вона летіла в житлову п'ятиповерхівку, але здетонувала від влучання в дерево. Будинок встояв, але обгорів з першого до останнього поверху. Ще один ворожий приліт в будинок навпроти. На одній вулиці Василькова впали одразу дві ракети “Калібр”.

Одна ракета вдарила в дах будинку, зруйнувала перекриття і вдарилася в землю, лишивши по собі вирву. З розвалин рятувальники дістали двох живих цивільних. Ще 4 - загинули.

Недалеко тут аеродром, який постійно обстрілювали. І люди намагаються звідси виїхати. За аеродром постійно точаться бої. А це вже селище Калинівки, неподалік Василькова. Місцеві розбирають завали зруйнованих осель. «Ну, воно ж секунди. Гул і вибух, все. І скло посипалось. Воно позакладало нам вуха від тиску, бо далі вже нічого не чутно було. Страшно». – розповідає місцевий.

В приватний сектор - впали кілька російських авіабомб. «Це котлован куди попала... Тут бетону було пів метра залито. В той момент я стояв на кухні. Мене викинуло з дверима. Дивлюся і не можу зрозуміти, стояв будинок - його немає. Тут жила моя сестра з чоловіком. В той момент вона стояла на кухні», - розповідає чоловік.

Серед уламків, тіло жінки знайшли під сусідською хатою за десятки метрів звідси. Чоловіка - шукають і досі.

Обставини переказують військові: сюди зайшли два російські штурмовики. Але відбомбитися по цілях наш винищувач не дав. Одного - збив над лісом. Іншому - зайшов у хвіст, а той, втікаючи, встиг скинув свій боєкомплект просто на будинки людей. Дві авіабомби по 250 кілограмів кожна і чотири по сто. Розмір вирв у глибину до 5 метрів, а в діаметрі - 10.

На Київщині авіабомби падали просто на приватний сектор в одному з міст

Зрештою, додому ворожий літак так і не дістався. Його уламки - розвіялись над лісом. Людей, що залишилися без крівлі над головою вже розселили. А місцева влада, взялася фіксувати ушкодження. «Пошкоджені 4 будинки. Тобто їх взагалі немає. І повно, які потребують ремонту: шибки, стелі, двері. Зараз ми всіх людей переселили в безпечне місце. Зараз не потребують люди виселення. Ми всі дані позбирали, готуємо документацію для того, щоб потім людям забезпечити матеріальне відшкодування», - каже голова Калинівської громади Юлія Олексенко.

З побитих осель виїжджати дехто відмовився. Затуляє вибиті шибки плівкою і каже, що не час нині перебирати... Війна. « Треба гнати їх, цих москалів, сраною мітлою. Як би воно не було - ми вистаємо. Ми – українці», - кажуть місцеві.