Авіабомби, ракети та БПЛА: росіяни атакували 10 областей України, які наслідки

Ворог традиційно бив не по військових об’єктах, а по житлових будинках, автомобілях, дитсадках, магазинах.

Російські війська атакували 10 областей України протягом 7 і 8 вересня різними видами зброї. Внаслідок ворожих обстрілів є багато руйнувань, поранені та загиблі.

Про це йдеться в інформації від обласній військових адміністрації станом на 9:00 8 вересня.

Обстріл Чернігівщини

За добу російські загарбники влаштували 9 обстрілів по Чернігівській області: там зафіксовано 87 вибухів. Ворог обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони із мінометів та артилерії. Окупанти також скинули боєприпас із безпілотника.

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Наразі інформація про постраждалих чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Атака по Сумщині

Вночі та вранці росіяни влаштували 3 обстріли обстріли по громадах Сумської області: зафіксовано 14 вибухів. Під ворожим вогнем опинилися Сумська та Середино-Будська громади.

Вранці 8 вересня внаслідок ракетного удару по Сумах зазнав значних руйнувань житловий сектор мирних громадян. За попередньою інформацією, там зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджень зазнали понад 20 осель та 8 автомобілів, спалахнула пожежа на значній площі. Надзвичайники врятували з-під уламків будинку чоловіка 1953 року народження та жінку 1958 року народження. Пожежу ліквідовано. Роботи тривають.

Рятувальна операція після ракетного удару по Сумах 8 вересня / Скриншот

Протягом 7 вересня російські загарбники здійснили 18 обстрілів прикордоння Сумщини. Зафіксовано 133 вибухи. Під обстрілами опинились Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Хотінська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська громади.

У Краснопільській громаді пошкоджено адмінбудівлю та лінію електропередач, приватний будинок, мотоцикл, гараж, дитсадок та приміщення продовольчого магазину. У Шалигинській громаді пошкоджено домогосподарство. У Миропільській – вежу мобільного оператора.

Обстріли Дніпропетровщини

Вночі росіяни вдарили з важкої артилерії по Покровській сільській громаді, що на Нікопольщині. Там було пошкоджено транспортне підприємство. Загиблих та постраждалих немає.

Окрім того, протягом 7 вересня ворог обстрілював Нікопольщину з артилерії: вдень окупанти тричі вдарили по районному центру і один раз – по Марганецькій громаді.

Внаслідок цього 52-річна жінка та 57-річний чоловік зазнали осколкових поранень. Постраждалим надали допомогу, лікуватимуться амбулаторно.

Внаслідок російських атак загорівся приватний будинок. Рятувальники загасили пожежу. Пошкоджені 8 осель, 5 господарських споруд та авто, понівечені 2 лінії електропередач.

Надвечір російська армія обстріляла Покровську громаду Синельниківського району. Там спалахнула пожежа, яку швидко загасили.

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Атаки по Запорізькій області

Вранці 8 вересня окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Поранення отримав чоловік. На місці працюють відповідні служби.

Протягом 7 вересня у Запорізькій області зафіксовано 93 ворожі обстріли по 29 містах та селах. Так, загарбники вдарили ракетами по Широкому та Трудовому, з РСЗВ обстріляли Червоне, влаштували 6 атак безпілотниками по Комишувасі, Новодарівці, Малинівці, Чарівному й Кам'янському, випустили 6 авіаснарядів по Оріхову та Роботиному.

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Росіяни також влаштували 78 обстрілів із артилерії по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Левадного, Темирівки, Білогір'я, Степногірська, П'ятихаток, Приморського, Степового, Плавнів та інших населених пунктів на лінії вогню.

Внаслідок ракетного удару по Приморському загинула 54-річна жінка.

Надійшло 40 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

Обстріл Харківщини

Протягом 7 вересня на Харківщині ворог обстріляв с. Кучерівка Куп'янського району, там пошкоджено приватний будинок. Також росіяни обстріляли с. Петропавлівка Куп'янського району Там був поранений і госпіталізований 68-річний чоловік.

На Слобожанському напрямку загарбники завдали авіаудару в районі с. Гранів Харківського району. З артилерії та мінометів гатили зпо населених пунктах Уди Богодухівського району, Ветеринарне Харківського району, Вовчанськ, Бударки, Гатище, Огірцеве Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку українські війська відбили атаки російських окупантів у районі Синьківки. Ворог атакував з артилерії та мінометів понад 15 населених пунктів, серед яких Красне Перше, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Кучерівка, Табаївка.

Внаслідок атаки безпілотником по приватному будинку у с. Гранів Харківського району отримала осколкове поранення та була госпіталізована 77-річна жінка.

В районі с. Мосьпанове Чугуївського району на вибухівці підірвлась вантажівка. Були поранені 25-річний водій та 20-річна пасажирка авто. Вони госпіталізовані у важкому стані.

Між м. Барвінкове та с. Червоне Ізюмського району під час роботи в полі трактор наїхав на вибухівку. Зазнав поранення 42-річний тракторист. Він був доправлений до лікарні у стані середньої тяжкості.

Трактор підірвався на вибухівці на Харківщині / Фото: Офіс генерального прокурора

Загалом за добу в Харківській області були поранені 5 людей.

Атаки по Луганщині

На Луганщині росіяни декілька разів вели безуспішні атаки в напрямку Новоєгорівки. Поблизу Білогорівки та західніше Діброви ворог застосував авіацію, а по Невському та Білогорівці – артилерію. Протягом доби загарбники влаштували 149 обстрілів (випустили 543 снаряди).

Обстріли Донеччини

На Донеччині під вогнем предували 11 населених пунктів: Авдіївка, Костянтинівка, Торецьк, смт Курдюмівка, смт Щербинівка, с.Іванівське, с.Кліщіївка, с.Новоселівка Перша, с.Новоукраїнка, с.Соловйове, с.Шахтарське.

Пошкоджено 18 приватних житлових будинків, адмінбудівля, ЛЕП, відділення поліції №1 Покровського РУП. Протягом доби на Донеччині зазнали поранень 6 людей.

Удари по Миколаївщині

7 вересня у Миколаївській області ворог завдавав ударів протитанковими керованими ракетами по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також вчора ввечері загарбники влаштували артилерійські обстріли по відкритій території населених пунктів Куцурубської громади. Минулося без постраждалих.

Атаки дронами по Одещині

В ніч проти 8 вересня російські війська атакували Одещину групами ударних безпілотників типу Shahed-136/131 з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ – Росія, мис Чауда – Крим). Було зафіксовано пуски 20 дронів у напрямку Одещини. Сили ППО знищили 16 БПЛА у межах Одеської та Миколаївської областей.

Збитий БПЛА на Одещині / Фото: Офіс генерального прокурора

Обстріли Херсонщини

Протягом доби ворог влаштував по Херсонщині 62 обстріли (281 снарядів). З них по самому Херсону росіяни влаштували три артилерійські обстріли (ввипустили 7 снарядів).

Окупанти поцілили у райони 23 населених пунктів області. Ворог атакував Одрадокамʼянку. Там постраждали троє місцевих жителів. Зокрема, під обстріл потрапив 50-річний чоловік, його доправили до лікарні у критичному стані, де він помер. Травми середнього ступеня тяжкості отримали 58-річний та 46-річний чоловіки. Обоє перебувають у лікарні.

Загалом протягом доби на Херсонщині через російську агресію загинула одна людина, ще 2 були поранені.

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