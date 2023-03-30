Авіація, дрони, артилерія і "Гради": окупанти влаштували пекельну ніч на Херсонщині

Є жертви серед цивільного населення.
За минулу добу російські окупанти здійснили 45 обстрілів Херсонщини, випустивши 216 снарядів. Область перебувала під вогнем російської авіації, "Градів", дронів та артилерії.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.
"На жаль, людина загинула, ще одна особа дістала поранення", – написав він.
Нагадаємо, напередодні із авіації росіяни обстріляли місто Берислав на Херсонщині. Бомбили колишні виробничі цехи заводів. Вибухова хвиля також пошкодила 15 осель. Є поранений - чоловіка шпиталізували.
Херсон і всю деокуповану частину області щодня з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії обстрілює російська армія. Попри все, у звільнених населених пунктах тривають стабілізаційні заходи. На лівобережжі Херсонщини також лунають вибухи — Сили оборони знищують склади боєприпасів, техніку, живу силу та логістичні шляхи військ РФ.
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