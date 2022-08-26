Авіація путінської армії атакувала важливі об’єкти інфраструктури на півдні

Протягом 26 серня російські військові не вели наступальних чи штурмових дій на південному фронті.

Втім, намагалися авіаударами зруйнувати важливі об’єкти інфраструктури в районах населених пунктів Олександрівка, Лозове та Ольгине.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 26 серпня.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжив обстріли районів населених пунктів Миколаїв, Кривий Ріг, Лупареве, Прибузьке, Посад-Покровське, Новогригорівка, Партизанське, Червона Долина, Велике Артакове, Квітневе, Іванівка, Потьомкине, Трудолюбівка, Благодатне, Таврійське, Первомайське, Широке та Поляна. Ударами авіації намагався зруйнувати важливі об’єкти інфраструктури в районах населених пунктів Олександрівка, Лозове та Ольгине.

"На Запорізькому напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Великомихайлівка, Новосілка, Времівка, Малинівка, Дорожнянка, Полтавка, Оріхів та Мала Токмачка. Завдав авіаційних ударів біля Ольгівського та Гуляйполя", - розповіли у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Як повідомляли раніше, Росія зосередила зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області.