Авіація, ракети, артилерія і "Гради": росіяни обстріляли десять населених пунктів на Донеччині (фото)

На Донеччині російські війська протягом минулої доби вбили та поранили мирних жителів, зокрема, травмовано дитину.
Російська армія накрили вогнем десять населених пунктів в Донецькій області. З авіації, ракет, артилерії, "Градів" окупанти гатили по оселях мирних громадян і цивільній інфраструктурі.
Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.
По три ворожих нальоти зазнали Авдіївка та Бахмут, де загарбники знову поцілили в школу. Також постраждали Красногорівка, Мар'їнка, Торецьк, Соледар, селище Велика Новосілка, села Тоненьке, Георгіївка, Нетайлове.
Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 13 житлових будинків, навчальний заклад, підприємство з виробництва солі. Знищено поле з пшеницею.
Як повідомлялося, 26 липня, під час ракетного удару по Миколаєву окупанти пошкодили одну з міських котелень. Росія завдала масованого ракетного удару по місту. Протягом ночі окупанти також обстріляли декілька громад області.
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