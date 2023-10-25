Авіація РФ активізувалася в районі зернового коридору в Чорному морі

Кілька днів у росіян було затишшя.

Тактична авіація російської армії активізувалася в районі морського торгового шляху над акваторією Чорного моря. Протягом кількох останніх днів було затишшя.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Об'єднаного координаційного центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Протягом кількох днів не спостерігалося підльотів російських літаків у районі морських транспортних шляхів. Однак сьогодні вони активізувалися і скинули чотири вибухові пристрої", - розповіла представниця ЗСУ.

За її словами, Україна продовжує "забезпечувати безпеку гуманітарного коридору, яким користуються кораблі з різних країн світу. Тим часом дії РФ вказують на спроби дискредитувати Сили оборони України, а також перешкодити руху суден.

Як повідомлялося, диктатор РФ Володимир Путін доручив патрулювати небо над Чорним морем винищувачам. Робитимуть це літаки з ракетами "Кинджал". За словами диктатора, Міг-31 мають бути озброєні цими комплексами дальністю понад одну тисячу кілометрів.

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