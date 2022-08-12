Авіація РФ обстріляла звільнені населені пункти на Півдні України

Минулої доби, 11 серпня, росіяни завдали 8 ударів гелікоптерами та 4 удари штурмовою авіацією по позиціях ЗСУ і звільнених населених пунктах.
Внаслідок удару РСЗВ “Смерч” по Березнегуватому поранення отримав місцевий мешканець.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Ситуація в південній операційній зоні стабільно напружена, але під контролем сил оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони без суттєвих змін у складі та положенні. Обмежений в просуванні суходолом, ворог застосовує армійську авіацію та ракетно-артилерійське озброєння для демонстрації сили вздовж лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.
Раніше стало відомо, що у ніч проти 12 серпня Дніпропетровщину обстріляла російська армія. Окупанти вдарили з РСЗВ по Нікопольському і Криворізькому районах, є постраждалі.
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