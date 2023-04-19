Авіація росіян атакувала Вовчанськ на Харківщині: загинуло двоє людей

Ввечері 18 квітня росіяни завдали авіаційного удару по місту Вовчанськ в Харківській області. Внаслідок окупаційної армії загинуло двоє мирних мешканців.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наголошується, що спочатку було відомо лише подружжя 68-ми та 54-х років, які отримали поранення. Втім, згодом стало відомо ще й про двох загиблих. Роботи з розбору завалів досі продовжуються.

"Під час пошуково-рятувальних робіт на місці авіаційного удару знайдені тіла двох загиблих цивільних людей: 50-річного чоловіка та жінки 44 років", - йдеться у повідомленні очільника ОВА.

Внаслідок російського авіаудару пошкоджено два житлові будинки, господарчі споруди та ринок. Крім того, на місці влучання сталася масштабна пожежа, горіло біля 60 торгових павільйонів.

Нагадаємо, російські війська призупинили масовані ракетні атаки по Україні. Натомість окупанти перейшли на "бюджетний варіант"для ударів. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат каже, що ворог почав застосовувати керовані авіабомби.

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