Авіація Росії 2,5 місяця не залітає у повітряний простір України: ЗСУ говорять про успішність ППО

Українська протиповітряна оборона обмежує можливості російської авіації. Тому вже понад 2,5 місяця російські літаки і гелікоптери не залітають у повітряний простір над територією, яку контролюють ЗСУ.

Про це повідомляє "АрміяInform".

Повітряні сили ЗСУ працюють під час війни за умов, коли потрібно постійно переміщуватись, уникати ракетних атак ворога. Відповідно і ворог, не бажаючи бути збитим, змінює тактику застосування своєї авіації", — розповідає речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Ігнат зазначає, що протиповітряна оборона України озброєна далеко не найсучаснішою зброєю, та ЗСУ її використовують максимально ефективно.

За його словами, українська ударна авіація — бомбардувальники, штурмовики, вертольоти армійської авіації щодня працюють на лінії фронту, а також у глибині оборони противника. Вони завдають ударів по ворожих військах, техніці, а також по тилових пунктах управління, складах боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що російська пропаганда знищила у кілька разів більше літаків Су-25, ніж мала Україна.

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