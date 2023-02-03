Авіація Росії після навчань залишається в Білорусі: спостерігачі оцінили, чи є загроза

Росія перекинула бойову авіацію в Білорусь на льотно-тактичні навчання. Утім, повертати її на місце постійної дислокації країна-агресорка не збирається.

Про це пише "Беларускі Гаюн".

Вказується, що на своїх постійниї аеродромах білоруські вертольоти почали передислокацію. За даними спостерігачів, виведення літаків і вертольотів ВКС РФ може початися найближчими днями.

"В іншому випадку це означатиме, що РФ вирішила посилити свою постійну авіаційну присутність. Офіційно це може бути оголошено як, наприклад, "посилення авіаційної складової регіонального угруповання військ РБ і РФ", - йдеться у повідомленні Гаюна.

Зазначимо, що Україна невдовзі може залишитися без ракет і запчастин для літаків радянського виробництва, адже запаси обмежені, а поповнювати їх просто нема звідки.

Також відомо, що українські артилеристи знищили російський арктичний ЗРК Тор-М2ДТ за 25 млн дол., який вважається гордістю оборонпрому Росії.