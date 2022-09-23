Авіація Сил оборони уразила 10 районів зосередження живої сили і ворожої техніки та дві позиції ЗРК - Генштаб

За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Куп’янськ, Зайцеве та Новомихайлівка.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України.

"Протягом доби авіація Сил оборони уразила 10 районів зосередження живої сили й військової техніки противника та дві позиції зенітних ракетних комплексів", - йдеться у зведенні.

Також читайте Чи зможуть в Росії мобілізувати на війну з Україною мільйон громадян - відповідь експерта

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ знищили два БпЛА окупантів.

"Ракетні війська і артилерія за поточну добу завдали вогневого ураження, зокрема, по чотирьох пунктах управління, двох районах зосередження особового складу та військової техніки, трьох позиціях ППО, позиції артилерії, а також трьох складах боєприпасів", - повідомляє Генштаб.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, скільки українських воїнів щодня гине на війні з Росією. Він зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ до України наших воїнів загинуло у п'ять разів менше, ніж російських окупантів.

10 днів не давали пити. Мама Дмитра "Ореста" Козацького розказала, що захисник пережив у полоні

Читайте також: