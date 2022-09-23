Авіація Сил оборони уразила 10 районів зосередження живої сили і ворожої техніки та дві позиції ЗРК - Генштаб

Підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ знищили два БпЛА окупантів.
За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Куп’янськ, Зайцеве та Новомихайлівка.
Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України.
"Протягом доби авіація Сил оборони уразила 10 районів зосередження живої сили й військової техніки противника та дві позиції зенітних ракетних комплексів", - йдеться у зведенні.
Крім того, підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ знищили два БпЛА окупантів.
"Ракетні війська і артилерія за поточну добу завдали вогневого ураження, зокрема, по чотирьох пунктах управління, двох районах зосередження особового складу та військової техніки, трьох позиціях ППО, позиції артилерії, а також трьох складах боєприпасів", - повідомляє Генштаб.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, скільки українських воїнів щодня гине на війні з Росією. Він зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ до України наших воїнів загинуло у п'ять разів менше, ніж російських окупантів.
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