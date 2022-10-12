Авіація Сил оборони завдала 27 ударів по російських військах: що вдалося знищити

Українська військова авіація 12 жовтня завдала 27 ударів по російських військах та зосередженню їхньої техніки й озброєння.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За підсумками атак підтверджено ураження понад 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також шести зенітних ракетних комплексів російських окупантів.

Крім того, українські підрозділи ППО збили 10 безпілотників та чотири вертольоти російської армії.

Водночас ракетні війська України та артилерія уразили три російські пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також чотири склади боєприпасів. До зони вогневого ураження потрапили і позиції російської ППО, РЕБ та інші військові цілі.

Що відомо про останні втрати Росії в Україні

Втрати Росії у війні проти України за 11 вересня склали орієнтовно 270 військових. Загальна кількість втрат противника – 63 380 бійців. Найбільше окупантів загинуло та зазнало поранень на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Окрім того, загарбники втратили чимало військової техніки.

Того ж дня ЗСУ уразили 20 пунктів управління російської армії.

Вже вранці 12 жовтня сили ППО України збили аж дев'ять дронів-камікадзе Shahed-136 над Миколаївською областю.

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