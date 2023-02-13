Авіація та танкова коаліція: Резніков повідомив головні теми дев'ятого "Рамштайну"

Основними темами дев'ятої зустрічі у форматі "Рамштайн" стануть питання авіації для України, постачання танків і формування запасу боєприпасів.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в Facebook.

Резніков розповів, що вже поїхав на зустріч у форматі "Рамштайн", напередодні якої провів низку розмов з партнерами. За його словами, "їхня залученість та підтримка дають оптимізм".

Міністр уточнив, що на порядку денному 9-го "Рамштайну" - захист українського неба, зокрема, питання авіації, розбудова "танкової коаліції". Крім того, серед головних тем, які обговорять партнери:

формування запасу міцності по боєприпасам;

тренінгові програми для української армії;

стабільність підтримки - логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація "Військового шенгену".

Нагадаємо, речник Міноборони США генерал Патрік Райдер повідомляв, що дев’яте засідання контактної групи з питань оборони України зосередиться на конкретному обговоренні нагальних потреб ЗСУ напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Своєю чергою секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що на новому засіданні у форматі "Рамштайн" буде "багато цікавих речей".

До слова, остання зустріч з оборони України у форматі "Рамштайн" за участі близько п’ятдесяти країн відбулася 20 січня.

Учасники домовилися про надання Україні нового пакету підтримки. Зокрема, йдеться про засоби ППО і ракети до них, БТРи, БМП, позашляховики, гелікоптери, гаубиці, самохідні артилерійські установки, снаряди і британські танки.

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