Авіація, танки, артилерія: ворог щільно обстрілює Бахмутський напрямок

Райони поблизу Бахмутського, Соледара, Берестового, Яковлівки та Клинового ворог обстрілював з неба.

На Бахмутському напрямку окупанти здійснювали обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Берестове, Соледар, Яковлівка, Зайцеве, Травневе, Кодема, Майорськ, Підгородне, Весела Долина, Покровське, Краснополівка, Білогорівка та Веселе.

Про це повідомляє Генеральний штаб України 3 серпня.

Також ворог завдав авіаційних ударів поблизу Бахмутського, Соледара, Берестового, Яковлівки та Клинового.

"Російські загарбники вели штурмові дії в районі Берестового та в напрямках Володимирівка – Яковлівка, Покровське – Бахмут, Володимирівка – Соледар, Відродження – Кодема, Відродження – Зайцеве, Семигір’я – Кодема та Доломітне – Семигір’я. Всі ворожі спроби штурму українські воїни відбили, завдали окупантам втрат та відкинули назад", – зазначило командування ЗСУ.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Ждановв інтерв’ю ТСН.ua заявив, що Росія хоче зімітувати масований наступ на півдні України, щоб максимально налякати ЗСУ, а потім примусити Київ сісти за стіл переговорів.

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