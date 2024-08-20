Авіація вдарила КАБами по скупченню техніки й особового складу росіян на Донецькому напрямку: з'явилося відео

На відео потрапив момент удару керованими авіабомбами по скупченню техніки та особового складу окупантів на Донецькому напрямку.

Українська тактична авіація здійснила удар керованими авіабомбами по скупченню техніки та особового складу російських загарбників на Донецькому напрямку.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук оприлюднив відповідне відео.

"Тактична авіація вражає! Удар керованими авіабомбами по скупченню техніки та особового складу окупантів на Донецькому напрямку. Працюємо далі!", – наголосив Олещук.

✈️ Тактична авіація ВРАЖАЄ! Удар керованими авіабомбами по скупченню техніки та особового складу окупантів на Донецькому напрямку. Працюємо далі! ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук Опубліковано Микола Олещук Вівторок, 20 серпня 2024 р.

Нагадаємо, cитуація на Покровському напрямку фронту важка, бо бої там майже не припиняються. Окупанти наближаються до Покровська. Втім, це не означає, що вже завтра місто буде окуповане. Адже Сили оборони намагаються стримувати росіян на підходах до українських позицій.

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