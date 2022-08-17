Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Авіація ворога 9 разів вдарила по українських позиціях на півдні: деталі

Дата публікації
Перегляди
734
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Авіація ворога 9 разів вдарила по українських позиціях на півдні: деталі

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Суттєво обмежені діями ЗСУ у просуванні суходолом, окупанти підвищують активність авіаційних та ракетних атак.

На південнобузькому фронті обстановка залишається напруженою, але контрольованою.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Суттєво обмежені діями ЗСУ у просуванні суходолом, окупанти підвищують активність авіаційних та ракетних атак.

Протягом бойового дня штурмова авіація та ударні гелікоптери ворога дев’ять разів вдарив по українських позиціях, в тому числі і з застосуванням ракети класу "повітря – повітря" по нашому літаку. Втрат немає.

По портовій інфраструктурі Миколаєва надвечір росіяни вдарили реактивними снарядами із системи залпового вогню "Смерч". Обійшлося без людських втрат.

Вдень, 16 серпня, був обстріляний Нікополь із реактивної системи залпового вогню "Град" та важкої ствольної артилерії. Пошкоджено три будинки та загальноосвітня школа. Поранено двох цивільних осіб.

Нагадаємо, що вночі, 17 серпня, під час повітряної тривоги у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Росіяни поцілили у будинки і цивільні об'єкти.

Читайте також:

Танки орків не бояться - репортаж із передової на гарячому півдні

Танки орків не бояться - репортаж із передової на гарячому півдні

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація