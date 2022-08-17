Авіація ворога 9 разів вдарила по українських позиціях на півдні: деталі

Суттєво обмежені діями ЗСУ у просуванні суходолом, окупанти підвищують активність авіаційних та ракетних атак.

На південнобузькому фронті обстановка залишається напруженою, але контрольованою.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Суттєво обмежені діями ЗСУ у просуванні суходолом, окупанти підвищують активність авіаційних та ракетних атак.

Протягом бойового дня штурмова авіація та ударні гелікоптери ворога дев’ять разів вдарив по українських позиціях, в тому числі і з застосуванням ракети класу "повітря – повітря" по нашому літаку. Втрат немає.

По портовій інфраструктурі Миколаєва надвечір росіяни вдарили реактивними снарядами із системи залпового вогню "Смерч". Обійшлося без людських втрат.

Вдень, 16 серпня, був обстріляний Нікополь із реактивної системи залпового вогню "Град" та важкої ствольної артилерії. Пошкоджено три будинки та загальноосвітня школа. Поранено двох цивільних осіб.

Нагадаємо, що вночі, 17 серпня, під час повітряної тривоги у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Росіяни поцілили у будинки і цивільні об'єкти.

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