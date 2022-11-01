Авіація ЗСУ атакувала скупчення особового складу окупантів - оперативне командування "Південь"

Обстановка на південнобузькому напрямку, складна, але впевнено контролюється Силами оборони, суттєвих змін у складі та положенні противника немає.

Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

Основна увага противника зосереджена на утриманні займаних рубежів та дистанційних діях - артилерійські та мінометні обстріли, авіаційні та ракетні удари по наших позиціях та мирних населених пунктах. Ворог продовжує мінування напрямків можливого наступу наших військ та завдає руйнувань критичній інфраструктурі. Облаштовує оборонні рубежі на лівому березі Дніпра.

Протягом доби ворог завдавав ударів по територіальних громадах в Баштанському та Миколаївському районах на Миколаївщині, обстрілював нещодавно звільнені населені пункти Бериславського району Херсонщини вздовж лінії розмежування військ.

Ворог активно проводить повітряну розвідку, в тому числі використовує і безпілотники ударного типу, які повертаються на базу. Але в ході виконання розвідзавдання, такі ворожі дрони, як «Ланцет», ще й скидають на об’єкт ураження вибухівку. Саме так атаковано ворогом сьогодні Миколаївський район. Людських втрат нема.

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По звільнених цього місяця населених пунктах північної Херсонщини ворог гатив з важкої артилерії та реактивної системи залпового вогню «Град». Пошкоджено кілька будівель та автівок. Без людських втрат.

Нашою армійською авіацією було влучно атаковано скупчення особового складу окупантів на опорному пункті противника в районі Снігурівки на Миколаївщині. Артилеристи та ракетники Сил оборони, протягом дня завдавали ударів по позиціях ворога та районах зосередження ворожих сил. Виконано близько 180 вогневих завдань. Вороже військо зменшилось на 21 рашиста. Демілітарізовано одну військову автівку та міномет. Решта втрат ворога дорозвідується.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває 1 носій високоточних крилатих ракет, споряджений вісьмома «Калібрами». Загальна чисельність корабельного угруповання ворога у Чорному морі становить 7️ кораблів та катерів, які продовжують маневрування уздовж південного узбережжя Криму.

Ворог продовжує застосовувати високоточні ракети різних систем, ударні дрони та інші засоби вогневого ураження по об’єктах критичної інфраструктури та по прилеглих до лінії фронту територіальних громадах.