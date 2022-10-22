Авіація ЗСУ завдала 10 ударів по окупантах: у Генштабі повідомили, що вдалося знищити

Авіація Сил оборони України протягом 22 жовтня завдала 10 ударів про російських військах, уразивши дев’ять районів зосередження ворожих озброєння та військової техніки.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Окрім того, українська авіація вразила позиції зенітного ракетного комплексу окупантів. Підрозділи ППО України збили ворожий гелікоптер.

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Військовослужбовці ракетних військ та артилерії протягом 22 жовтня уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння, військової техніки та один склад боєприпасів армії РФ.

У Генштабі також повідомили уточнену інформацію, що в результаті ударів з боку ЗСУ протягом останніх днівпідтверджено ураження живої сили та техніки російських загарбників у Запорізькій області. Йдеться про близько 200 військови загиблими та 150 – пораненими. Також знищено ворожі склад боєприпасів і 10 одиниць озброєння та військової техніки.

Нагадаємо, протягом 22 жовтня російські війська завдали 40 ракетних ударів по Україні та запустили 16 дронів-камікадзе Shahed-136. Українським військовим вдалося збити 20 крилатих ракет та 11 безпілотників окупантів.

Зауважимо, що втрати Росії у війні проти України продовжують зростати. Так, за попередню добу ЗСУ ліквідували ще 320 ворожих бійців, тож втрати ворога сягнули понад 67 тис.

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