Авіація ЗСУ завдала ударів по російській ППО в Херсоні й області — ОК "Південь"

Українські військові атакували позиції ЗС РФ і склад боєприпасів у Херсонській і Миколаївській областях.

ЗСУ вдалося знищити російський вузол зв'язку в Дудчанах.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Пресслужба також інформує, що наші військові атакували зосередження підрозділів ЗС РФ і склад боєприпасів у смт Архангельське Херсонської області й селі Бурханівка Миколаївської області.

Також читайте Росія не полишає спроб наступати на Донецькому напрямку: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали удару по позиціях окупантів у Снігурівці, Нововоскресенському та Чкаловому.

Підтверджені втрати росіян становлять 20 осіб особового складу, дві одиниці автотехніки, вузол зв'язку 98-го парашутно-десантного полку в Дудчанах і склад боєприпасів у Нововоскресенському.

Нагадаємо, колишній керівник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Майкл Кларк назвав час, протягом якого російський президент Володимир Путін ще зможе продовжувати свою "військову кампанію" в Україні.

Людям уже ніде ховатися! Окупанти прицільно б'ють по Миколаївщині

Читайте також: