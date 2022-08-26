Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Авіація ЗСУ завдала ударів по російській ППО в Херсоні й області — ОК "Південь"

Дата публікації
Перегляди
3815
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Авіація ЗСУ завдала ударів по російській ППО в Херсоні й області — ОК "Південь"

Фото: Associated Press

Українські військові атакували позиції ЗС РФ і склад боєприпасів у Херсонській і Миколаївській областях.

ЗСУ вдалося знищити російський вузол зв'язку в Дудчанах.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Пресслужба також інформує, що наші військові атакували зосередження підрозділів ЗС РФ і склад боєприпасів у смт Архангельське Херсонської області й селі Бурханівка Миколаївської області.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали удару по позиціях окупантів у Снігурівці, Нововоскресенському та Чкаловому.

Підтверджені втрати росіян становлять 20 осіб особового складу, дві одиниці автотехніки, вузол зв'язку 98-го парашутно-десантного полку в Дудчанах і склад боєприпасів у Нововоскресенському.

Нагадаємо, колишній керівник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Майкл Кларк назвав час, протягом якого російський президент Володимир Путін ще зможе продовжувати свою "військову кампанію" в Україні.

Людям уже ніде ховатися! Окупанти прицільно б'ють по Миколаївщині

Людям уже ніде ховатися! Окупанти прицільно б'ють по Миколаївщині

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація