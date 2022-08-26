Авіація ЗСУ завдала ударів по російській ППО в Херсоні й області — ОК "Південь"

Українські військові атакували позиції ЗС РФ і склад боєприпасів у Херсонській і Миколаївській областях.
ЗСУ вдалося знищити російський вузол зв'язку в Дудчанах.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Пресслужба також інформує, що наші військові атакували зосередження підрозділів ЗС РФ і склад боєприпасів у смт Архангельське Херсонської області й селі Бурханівка Миколаївської області.
Українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали удару по позиціях окупантів у Снігурівці, Нововоскресенському та Чкаловому.
Підтверджені втрати росіян становлять 20 осіб особового складу, дві одиниці автотехніки, вузол зв'язку 98-го парашутно-десантного полку в Дудчанах і склад боєприпасів у Нововоскресенському.
Нагадаємо, колишній керівник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Майкл Кларк назвав час, протягом якого російський президент Володимир Путін ще зможе продовжувати свою "військову кампанію" в Україні.
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