Авіаційні підрозділи окупантів зазнають значних втрат, льотчики відмовляються воювати - Генштаб

Українські військові завдають ворогові потужних ударів.

Авіаційні підрозділи 960-го штурмового авіаційного полку 4-ї армії збройних сил РФ зазнали значних втрат. Морально-психологічний стан льотного складу вкрай незадовільний.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 18:00 четверга,17 березня.

"Продовжуються випадки подання рапортів на звільнення у зв’язку з небажанням брати участь в бойових діях на території України", - йдеться в повідомленні.

Також українські захисники завдали значних втрат підрозділам зі складу 252-го мотострілецького полку Західного військового округу, що ведуть бойові дії у районах міст Харкова та Ізюма. Втрачено до 30 відсотків особового складу, озброєння і військової техніки.

Окрім того, підрозділи сил оборони ліквідували командира 3-ї мотострілецької дивізії полковника Ігоря Ніколаєва.

Нагадаємо, що окупанти втратили наступальний потенціал та зупинилися на всіх напрямках. Як з'ясувалося, ворог використав практично весь комплекс крилатих ракет "Калібр" та тактичні ракети "Іскандер" у перші двадцять днів війни.

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