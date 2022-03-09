Авіаційні удари РФ по нафтобазах у Житомирській області: розслідується скоєння екоциду

Окупанти завдали авіаудари по Житомиру і обласному центрі.
Прокуратура Житомирської області розпочала досудове розслідування за фактами скоєння екоциду після авіаційних ударів Російської Федерації по нафтобазах області.
Про це повідомили в Офіс генерального прокурора.
Зазначається, що йдеться про отруєння атмосфери, що може спричинити екологічну катастрофу.
Встановлено, що ввечері 7 березня військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, використовуючи бойову авіацію, завдали авіаційні удари по місту Житомир та селищі Черняхів.
Окупанти знищили резервуари з пальним. Як наслідок, спричинено потужні пожежі на двох нафтобазах загрозою екологічної катастрофи.
Читайте також: