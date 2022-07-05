Авіаційні удари та штурми росіян: у Генштабі розказали про тяжкі бої на Донеччині

Авіаційні удари та штурми росіян: у Генштабі розказали про тяжкі бої на Донеччині

Російські окупанти продовжують штурмувати Донецьку область, проте сили оборони України успішно відбивають атаки ворога.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на взятті під контроль дороги Бахмут – Лисичанськ та спробах оволодіти населеним пунктом Білогорівка.

Про це 5 липня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку противник намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Обстріли із артилерії зафіксовано поблизу Дібровного, Долини та Адамівка. Ворожі штурмові дії в районі Краснопілля наші воїни успішно відбили. На Краматорському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Кривої Луки і Серебрянки. Завдав ракетно-авіаційного удару поблизу Сіверська. Тривають бої в районі Білогорівки. На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Кодема, Покровське, Зайцеве, Залізне та Новоселівка", - йдеться у повідомленні.

Також за підтримки артилерії та оперативно-тактичної авіації окупанти вели штурмові дії у районах населених пунктів Спірне та Вершина, бої тривають.

"На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому продовжуються артилерійські обстріли по лінії зіткнення. Ворог завдавав авіаційних ударів по позиціях Сил оборони в районі Авдіївки", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 115 тисяч своїх військових. Це з урахуванням як жертв, так і поранених.

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