Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Авіаційні удари та штурми росіян: у Генштабі розказали про тяжкі бої на Донеччині

Дата публікації
Перегляди
385
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Авіаційні удари та штурми росіян: у Генштабі розказали про тяжкі бої на Донеччині

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російські окупанти продовжують штурмувати Донецьку область, проте сили оборони України успішно відбивають атаки ворога.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на взятті під контроль дороги Бахмут – Лисичанськ та спробах оволодіти населеним пунктом Білогорівка.

Про це 5 липня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ. 

"На Слов’янському напрямку противник намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Обстріли із артилерії зафіксовано поблизу Дібровного, Долини та Адамівка. Ворожі штурмові дії в районі Краснопілля наші воїни успішно відбили. На Краматорському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Кривої Луки і Серебрянки. Завдав ракетно-авіаційного удару поблизу Сіверська. Тривають бої в районі Білогорівки. На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Кодема, Покровське, Зайцеве, Залізне та Новоселівка", - йдеться у повідомленні. 

Також за підтримки артилерії та оперативно-тактичної авіації окупанти вели штурмові дії у районах населених пунктів Спірне та Вершина, бої тривають.

"На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому продовжуються артилерійські обстріли по лінії зіткнення. Ворог завдавав авіаційних ударів по позиціях Сил оборони в районі Авдіївки", - повідомили у Генштабі. 

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 115 тисяч своїх військових. Це з урахуванням як жертв, так і поранених.

Читайте також:

Під час виїзду за межі області військовозобов'язаним потрібен дозвіл – роз'яснення Генштабу ЗСУ

Під час виїзду за межі області військовозобов'язаним потрібен дозвіл – роз'яснення Генштабу ЗСУ
Наступна публікація