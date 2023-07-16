Авіаційний експерт розповів, як західні літаки можуть змінити ситуацію на фронті

Авіаційний експерт Валерій Романенко назвав кілька завдань, які виконуватимуть західні літаки на фронті. Спочатку, на його думку, українські захисники відганятимуть ворожі ударні гелікоптери і літаки-штурмовики від передової.

Про це він заявив у ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"Перше завдання: знищити ці машини, які завдають удари по нашим військам. Друге за важливістю завдання: протиповітряна оборона. Причому я хочу сказати, що російські штурмовики Су-25, які кошмарять наш передній край - вже не випускають, росіянам ніде їх взяти нових", - розповів Романенко.

Водночас гелікоптери в РФ теж випускаються в мінімальній кількості, наголосив він. Ворог втрачатиме ударні можливості, якщо Україна застосовуватиме F-16, вважає експерт.

Нагадаємо, голова МЗС Ураїни Дмитро Кулеба повідомляв, що навчання українських пілотів на F-16 мають розпочатися в серпні-вересні 2023 року. Перші такі винищувачі в небі небі над Україною, за його словами, повинні з'явитися в березні 2024.