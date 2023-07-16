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Авіаційний експерт розповів, як західні літаки можуть змінити ситуацію на фронті

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Авіаційний експерт розповів, як західні літаки можуть змінити ситуацію на фронті

Експерт назвав завдання, які виконуватимуть західні літаки на фронті

РФ втрачатиме ударні можливості, якщо Україна застосовуватиме F-16, вважає експерт.

Авіаційний експерт Валерій Романенко назвав кілька завдань, які виконуватимуть західні літаки на фронті. Спочатку, на його думку, українські захисники відганятимуть ворожі ударні гелікоптери і літаки-штурмовики від передової.

Про це він заявив у ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"Перше завдання: знищити ці машини, які завдають удари по нашим військам. Друге за важливістю завдання: протиповітряна оборона. Причому я хочу сказати, що російські штурмовики Су-25, які кошмарять наш передній край - вже не випускають, росіянам ніде їх взяти нових", - розповів Романенко.

Водночас гелікоптери в РФ теж випускаються в мінімальній кількості, наголосив він. Ворог втрачатиме ударні можливості, якщо Україна застосовуватиме F-16, вважає експерт.

Нагадаємо, голова МЗС Ураїни Дмитро Кулеба повідомляв, що навчання українських пілотів на F-16 мають розпочатися в серпні-вересні 2023 року. Перші такі винищувачі в небі небі над Україною, за його словами, повинні з'явитися в березні 2024.

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Дата публікації
Перегляди
35
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