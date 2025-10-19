ТСН у соціальних мережах

Авіаексперт назвав найбільшу складність, яка виникне в України з ракетами Tomahawk

Під час використання американських ракет Tomahawk потрібне відповідне технологічне забезпечення.

Анастасія Павленко
Україна обмежена в пускових установках до цих ракет

Україна обмежена в пускових установках до цих ракет / © Associated Press

Очікування від ракет Tomahawk перебільшені через необхідність якісної розвідки та пускових установок.

Таку думку «24 Каналу» висловив авіаексперт Анатолій Храпчинський.

Експерт каже, що для ефективного застосування ракет потрібна якісна розвідка, пускові установки та участь американських систем.

«Те, що нещодавно показала американська компанія, — це лише макет, який ще не проходив бойових випробувань і не має підписаних контрактів. Це поки лише бачення виробника. Щоб задіяти всі можливості цієї ракети, треба знати маршрут руху і мати точний рельєф поверхні. Для цього потрібен зв’язок і супутники, які перебувають у розпорядженні американців», — зазначив Храпчинський.

Такі обмеження, на його думку, ускладнюють можливість швидкої передачі Tomahawk Україні. Навіть у разі постачання невеликої кількості йтиметься лише про точкові удари, а не про масштабні зміни на фронті.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський розійшлися в думках щодо майбутнього війни в Україні після їхньої третьої зустрічі у Вашингтоні.

Як зазначає CNN, переговори тривали кілька годин і відбувалися у «відвертій та подекуди незручній атмосфері». Джерела, знайомі з перебігом зустрічі, повідомили, що американський лідер прямо заявив Зеленському — наразі Україна не отримає далекобійні ракети Tomahawk, здатні вражати цілі в глибині території Росії.

