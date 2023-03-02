Авіаексперт розповів про концентрацію російських винищувачів біля кордонів України

Росія планує задіяти авіацію в Україні під час наступу на найважливіших напрямках. Втім, наразі концентрація винищувачів ворога нижча за минулорічну. Щобільше - збитий фактично кожен четвертий бомбардувальник.

Про це розповів авіаексперт, науковий співробітник Державного музею авіації імені Антонова Валерій Романенко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Вони концентруються у якомусь одному районі. Якщо взяти по всьому кордону, то там менша концентрація, ніж була. Та концентрація, яка була, не змогла придушити нашу протиповітряну оборону. Наразі прибуло менше літаків, вони розмазані тоншим шаром", - каже він.

За словами Романенка, ворог зазнає втрат. Разом з тим окупанти нагромаджують старі штурмовики Су-25.

"Зараз росіяни намагаються заповнити втрати своїх екіпажів, залучаючи льотчиків-відставників. Ну, ці насамперед і збиваються, бо не ті навички, не та реакція. Нагромадити можна скільки завгодно, головне - вміти проривати протиповітряну оборону, що вміє НАТО і не вміє Росія", - пояснив авіаексперт.

Романенко також переконаний, що на бомбардувальні удари росіяни не наважаться. Адже тоді "поля будуть усіяні уламками їхніх літаків". Це вже Саме так, наголосови експерт, було торік у лютому-березні.

Нагадаємо, російські пропагандисти закликають бомбити українську інфраструктуру авіацією. Військовий експерт Олег Жданов називає це "безглуздими ідеями". На його думку, пропагандисти намагаються якось задобрити російське суспільство.

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