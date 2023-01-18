Авіакатастрофа гвинтокрила у Броварах: поліція звернулася із важливою заявою до громадян

У Броварах, де зранку 18 січня розбився гвинтокрил із 9 особами на борту, зокрема, головою МВС, правоохоронці проводять ретельне слідство і намагаються максимально з'ясувати деталі трагедії. Поліція спілкується зі свідками, проводить поквартирний обхід і закликає тих, хто має інформацію про трагедію і був свідком авіакатастрофи, повідомити до відповідних органів.

Про це інформує речниця Нацполіції Мар’яна Рева.

За її словами, громадяни можуть звертатися на спецлінію "102" або підійти до будь-якого поліцейського, який працює зараз на місці події.

"Поліція робить все можливе, щоб зібрати якомога більше інформації про обставини події, поліція спілкується зі свідками, проводить поквартирний обхід. Тому звертаємося до осіб, які стали очевидцями падіння гелікоптера: якщо вас не опитали на місці події, будь ласка, звертайтеся до поліції, телефонуйте і повідомляйте, адже ваша інформація може бути дуже корисною для слідства, для того, аби встановити причини падіння гелікоптера", - наголосила речниця Нацполіції.

На місці продовжують працювати слідчо-оперативні групи Національної поліції, працівники Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України, рятувальники.

Що відомо про авіакатастрофу у Броварах

Зранку 18 січня у Броварах на Київщині пролунав вибух. Голова ОВА повідомив, що поруч із дитячим садком та житловим будинком розбився гвинтокрил. У цей час в садочку перебували діти та співробітники закладу.

За даними ДСНС, розбився їхній гвинтокрил ЕС-225 (бортовий номер 54). Він пошкодив дитячий садок, скління у 14-поверховому житловому будинку та три авто.

Жертвами падіння гвинтокрила, за останніми даними, стали 17 осіб. Травмовано 25 осіб, з яких - 11 дітей. Доля одної дитини залишається невідомою.

Серед поранених внаслідок падіння гелікоптера є вагітна жінка.

Також внаслідок падіння гвинтокрила загинуло керівництво МВС. Зокрема, міністр МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович.

Очільник МВС України Денис Монастирський та його колеги летіли до Харкова.

СБУ розпочала провадження щодо падіння гелікоптера у Броварах. Наразі розглядається декілька версій.

Загибель керівництва МВС – важка втрата, але заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що міністерство працює у штатному режимі і продовжує забезпечувати безпеку в містах і на оборонних рубежах нашої країни. Тимчасово виконувати обов’язки міністра внутрішніх справ буде один із заступників Монастирського.

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