Авіакатастрофа винищувача Mirage-2000 на Волині: з'явилися нові деталі падіння літака (фото)

Mirage-2000 / © Associated Press

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Напередодні ввечері на Волині впав французький винищувач Mirage-2000. Пілот вчасно катапультувався. ДБР розпочало розслідування.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що аварія сталася на одному з аеродромів Волинської області під час виконання бойового польотного завдання.

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“Попередньо встановлено, що після зльоту пілот повідомив керівнику польотів про критичну несправність електроніки. Літак упав на безлюдну територію та потонув у затопленій вирві серед болотистої місцевості. Завдяки професійним діям пілота вдалося уникнути жертв і руйнувань на землі”, - повідомили правоохоронці.

Для розслідування причин падіння літака було створено спеціальну слідчу групу, які мають практику розслідування катастроф у військовій авіації. Справу відкрито за статтею - порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу.

В ДБР зауважують, що слідчі оглянули місце події та вилучили усі речові докази. У справі буде призначено експертизи, а також аналіз і розшифрування даних з “чорних скриньок”. Окрім того, буде вивчено технічний стан винищувача.

ФОТО

Аварія сталася ввечері 22 липня на одному з аеродромів Волинської області. / © Державне бюро розслідувань

В Україні розбився винищувач Mirage 2000. / © Державне бюро розслідувань

Нагадаємо, Повітряні сили ввечері 22 липня повідомили, що розбився винищувач ЗСУ Mirage-2000. Пілотові вдалося катапультуватися. Причини інциденту з’ясовує спеціальна комісія.

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Згодом керівник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів подробиці. Пілот успішно катапультувався. Наслідків на землі також немає. З його слів, пілот Mirage-2000 “грамотно спрацював у кризовій ситуації, літак врятувати уже було неможливо”.

Дата публікації 09:59, 08.02.25 Кількість переглядів 430 Франція оприлюднила відео тренувань українських пілотів на Mirage 2000-5