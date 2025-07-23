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Авіакатастрофа винищувача Mirage-2000 на Волині: з'явилися нові деталі падіння літака (фото)
Справу відкрито за статтею - порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу.
Напередодні ввечері на Волині впав французький винищувач Mirage-2000. Пілот вчасно катапультувався. ДБР розпочало розслідування.
Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
Зазначається, що аварія сталася на одному з аеродромів Волинської області під час виконання бойового польотного завдання.
“Попередньо встановлено, що після зльоту пілот повідомив керівнику польотів про критичну несправність електроніки. Літак упав на безлюдну територію та потонув у затопленій вирві серед болотистої місцевості. Завдяки професійним діям пілота вдалося уникнути жертв і руйнувань на землі”, - повідомили правоохоронці.
Для розслідування причин падіння літака було створено спеціальну слідчу групу, які мають практику розслідування катастроф у військовій авіації. Справу відкрито за статтею - порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу.
В ДБР зауважують, що слідчі оглянули місце події та вилучили усі речові докази. У справі буде призначено експертизи, а також аналіз і розшифрування даних з “чорних скриньок”. Окрім того, буде вивчено технічний стан винищувача.
ФОТО
Нагадаємо, Повітряні сили ввечері 22 липня повідомили, що розбився винищувач ЗСУ Mirage-2000. Пілотові вдалося катапультуватися. Причини інциденту з’ясовує спеціальна комісія.
Згодом керівник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів подробиці. Пілот успішно катапультувався. Наслідків на землі також немає. З його слів, пілот Mirage-2000 “грамотно спрацював у кризовій ситуації, літак врятувати уже було неможливо”.