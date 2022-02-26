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Авіаобстріл Сартани під Маріуполем: уточнення про жертв, влучило в будинок голови району

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Внаслідок ворожого авіаудару по селищу Сартана під Маріуполем загинули 2 людини та 6 поранені, серед них – 1 дитина.

Про це повідомив голова Маріупольського району Степана Махсма.

Кількість пошкоджених будинків ще уточнюється. Голова району також повідомив, що під обстріл потрапив і його будинок.

Радник голови МВС України Антон Геращенко опублікував відео з наслідками обстрілів Сартани.

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