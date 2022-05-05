Авіаракетний удар російських військ по Краматорську: пошкоджено понад 30 багатоповерхівок (фото)

Внаслідок цілеспрямованого обстрілу російських окупантів у місті, на щастя, ніхто не загинув, однак поранено 25 людей.

Авіаракетний удар по місту Краматорську Донецької області, який було завдано російськими окупантами вранці 5 травня, призвів до значних руйнувань у місті цивільної інфраструктури.

Про це повідомили в Донецькій ОВА.

Загалом 810 квартир у 32 багатоповерхівках зазнали різних пошкоджень. Окрім багатоповерхівок, пошкоджено також 6 приватних будинків, 2 школи, дитсадок, медичний заклад, котельню, декілька підприємств та торговельних закладів.

У 5 багатоповерхівках відсутня електрика, у 15 – газ. Фахівці вже працюють над відновленням.

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“Це – цілеспрямований удар по цивільних, який міг призвести до величезної кількості жертв, однак своєчасна евакуація врятувала десятки життів. Немає жодного загиблого, але є поранені - 25 людей”, - йдеться у повідомленні.

У Донецькій ОВА закликають мешканців області подбати про своє життя та евакуюватися у безпечні регіони. “Усе, що росіяни нищать, ми відбудуємо”, - запевняють представники влади.

Нагадаємо, упродовж минулої доби ворожих обстрілів зазнали 12 населених пунктів сходу України, серед яких міста: Маріуполь, Авдіївка, Слов’янськ, Краматорськ, Святогірськ, Мар’їнка, Миколаївка, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне.

Колона автобусів рушила у бік окупованих територій, щоб евакуювати людей

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