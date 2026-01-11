Авіація РФ стала сильнішою під час війни: чому ПКС ворога зараз небезпечніші, ніж 2022 року

Попри втрати авіація РФ значно посилилася

Попри значну втрату бортів на початку повномасштабного вторгнення, ворожі повітряно-космічні сили (ПКС) станом на 2026 рік стали значно небезпечнішим супротивником для НАТО, ніж були до 2022 року.

Такі дані наводить аналітик Королівського інституту оборонних досліджень (RUSI) Джастін Бронк.

Темпи виробництва та досвід

Темпи виробництва випереджають втрати, що є ключовим фактором посилення авіації РФ. Ворог втратив близько 130 літаків, проте виробництво нових винищувачів Су-34, Су-35С та Су-30СМ2 не лише компенсувало цю кількість, а й дозволило розширити загальний парк сучасних машин.

Також аналітик вказує на достатній досвід російських пілотів, що вони отримали за чотири роки безперервної практики у подоланні інтегрованих систем ППО та веденні повітряних боїв. Це, за словами фахівця, мало «підвищити їхню ефективність у рази порівняно з довоєнним рівнем навчання за стандартами мирного часу».

Технологічна адаптація

ПКС перейшли на використання наддалеких ракет «повітря-повітря» R-37M та масоване застосування керованих авіабомб (КАБ). Це дозволяє атакувати українські сили з безпечної відстані (до 130 км), залишаючись недосяжними для більшості засобів ППО.

До того ж аналітики фіксують значно кращу координацію між літаками та зенітними комплексами (С-400), що дозволяє ворогу створювати надскладні умови для української авіації.

«ПКС зразка 2025–2026 років — це значно спроможніша загроза для західних ВПС, ніж вони були на старті великої війни. Росіяни вивчили уроки своїх невдач», — резюмує Бронк.

Окрім цього, значно вдосконалилася тактика комбінованих ударів: тепер російські крилаті ракети, балістика та дрони-приманки діють як єдина мережа, що максимально виснажує протиповітряну оборону.

Тим часом директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський вказує на те, що Росія дедалі частіше робить ставку на масове використання ударних дронів, адже її стратегічна авіація стикається з критичними технічними проблемами.