Авіація Росії на межі: на що замість ракет роблять ставку окупанти

Обстріл України / © ТСН.ua

Росія дедалі частіше робить ставку на масове використання ударних безпілотників, оскільки її стратегічна авіація стикається з критичними технічними проблемами. Більшість літаків, які використовуються для ракетних ударів по Україні, вже майже вичерпали свій експлуатаційний ресурс.

Про це в ефірі телеканалу «КИЇВ24» розповів директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський.

За словами експерта, перехід росіян на активне застосування БпЛА зумовлений насамперед нездатністю забезпечити стабільну роботу стратегічної авіації.

«Давайте зауважимо, що нещодавній масований обстріл був зірваний за рахунок того, що стратегічна авіація не змогла відпрацювати. Більшість літаків російської стратегічної авіації на 80% вже вичерпали свій ресурс», — наголосив Храпчинський.

Військовий зазначив, що це не означає повної відмови ворога від використання бомбардувальників. Росіяни намагатимуться підтримувати їх у робочому стані, збираючи вцілілі запчастини із залишків авіапарку. Проте інтенсивність та ефективність їх застосування вже суттєво обмежена.

Щоб компенсувати проблеми з авіацією, РФ намагається «наздогнати» втрачені можливості за рахунок ударних дронів. Експерт підкреслив, що нинішні безпілотники суттєво відрізняються від тих, що застосовувалися на початку повномасштабного вторгнення.

Новітні модифікації «Шахедів» отримали серйозні покращення:

наявність стійкого зв’язку;

можливість змінювати точку призначення безпосередньо під час польоту;

здатність коригувати маршрут у реальному часі;

можливість виконувати завдання за поганих погодних умов.

Ще однією причиною зміни тактики є економічна складова. Виробництво дронів значно дешевше за виробництво ракет, при тому що шкода від них може бути співмірною.

«Умовно, „Шахед“, який коштує 50 тисяч доларів, завдає шкоди так само, як, наприклад, ракета класу Х-101», — пояснив офіцер.

За його словами, Росія продовжує воювати кількістю. Оскільки дрони є відносно дешевим засобом ураження, ворог зацікавлений у їх масовому виробництві, щоб перевантажувати українську систему ППО та завдавати максимальних збитків.

Нагадаємо, напередодні народний депутат і член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк попередив, що найближчий тиждень може стати одним із найскладніших для енергосистеми України.

За його словами, на тлі значного похолодання очікується зростання споживання електроенергії, чим може скористатися Росія. Депутат не виключив імовірність масованих ударів по об’єктах енергетики саме під час сильних морозів.