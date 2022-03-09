Авіаудар окупантів по Чернігову – воєнний злочин: заява світової організації

Прокурор Міжнародного кримінального суду повинен розслідувати цей авіаудар як воєнний злочин.

Міжнародна неурядова організація Amnesty International визнала авіаудар окупантів по Чернігову воєнним злочином.

Під час авіаудару, 3 березня, загинули 47 мирних жителів.

Відповідну заяву оприлюднили на сайті організації.

"Авіаудар, який обрушився на вулиці Чернігова, вражає свідомість. Це був безжальний, невибірковий напад на людей, коли вони займалися повсякденними справами у своїх домах, на вулицях і в магазинах", – заявила Джоанна Марінер, директорка Amnesty International з кризового реагування.

Лабораторія кризових доказів Amnesty International верифікувала відеозапис наслідків удару, на якому було видно пошкодження будівель і тіла на вулиці.

Нагадаємо, 3 березня окупанти здійснили авіаудар по житловому масиву в центрі Чернігова. Поблизу немає жодних військових об'єктів.