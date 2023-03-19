Авіаудар по Часовому Яру: один з волонтерів з Польщі у важкому стані

У Польші двоє громадян, які отримали поранення через російський обстріл Часового Яру перебувають у лікарні. Один - у важкому, але стабільному стані.

Про це пише Polska Agencja Prasow.

Зазначається, що постраждалі поляки з Познані, які приїхали в Україну як доровольці. На момент удару вони розвозили гуманітарну допомогу. Внаслідок інциденту постраждали шестеро осіб. Поранення одного з постраждалих поляків виявилися важкими, другий – у легшому стані.

"Про них дбають... Ми підтримуємо зв'язок як з їхніми сім'ями, так і з посольством у Києві в організації. Наразі потерпілі перебувають у шпиталі далеко від лінії фронту", - повідомив представник волонтерської організації.

Член Ради міністрів РП Міхал Дворчик на своїй сторінці у Twitter повідомив, що, згідно з рішенням прем'єр-міністра Матеуша Моравецки, поранених поляків невдовзі перевезуть на територію Польщі для подальшого лікування.

"Це була наша 22-а поїздка. Вони теж були не вперше", – сказав член Nehemiasz і зазначив, що один із постраждалих допомагав Україні з 2014 року і є досвідченим волонтером.

Зазначимо, російські війська завдали авіаудару по Часовому Яру на Донеччині 26 листопада, внаслідок чого було поранено трьох людей.