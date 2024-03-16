Авіаудар по драмтеатру у Маріуполі: Зеленський нагадав про злочин РФ – відео

Літак армії РФ скинув бомбу на будівлю драмтеатру у Маріуполі.
Президент України Володимир Зеленський нагадав про страшний злочин окупаційної армії Росії – удар по драмтеатру у Маріуполі, який стався 16 березня 2022 року. У будівлі переховувались тисячі мирних мешканців з дітьми.
Під завалами Драматичного театру загинули близько 300 людей.
"Маріуполь. Драмтеатр. Напис "Діти". Два роки минуло...Світ має памʼятати все, що зробила Росія проти України й українців, і кожен російський вбивця повинен відповідати за скоєне. Ми забезпечимо таку їхню відповідальність. Світла пам’ять усім, чиє життя забрав російський терор", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, у Мережі показали, який вигляд має Маріупольський драмтеатр зараз і що з ним роблять окупанти (відео).
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