Авіаудар по драмтеатру у Маріуполі: Зеленський нагадав про злочин РФ – відео

Президент України Володимир Зеленський нагадав про страшний злочин окупаційної армії Росії – удар по драмтеатру у Маріуполі, який стався 16 березня 2022 року. У будівлі переховувались тисячі мирних мешканців з дітьми.

Під завалами Драматичного театру загинули близько 300 людей.

"Маріуполь. Драмтеатр. Напис "Діти". Два роки минуло...Світ має памʼятати все, що зробила Росія проти України й українців, і кожен російський вбивця повинен відповідати за скоєне. Ми забезпечимо таку їхню відповідальність. Світла пам’ять усім, чиє життя забрав російський терор", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, у Мережі показали, який вигляд має Маріупольський драмтеатр зараз і що з ним роблять окупанти (відео).

Читайте також провідні новини дня: