Авіаудар по "Епіцентру" у Харкові: слідство ідентифікувало російських злочинців

Встановлені особи чотирьох генералів та полковника, які організували атаку на будівельний гіпермаркет.

Харківська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру пʼяти російським військовокомандувачам. Вони підозрюються в організації атаки на будівельний гіпермаркет "Епіцентр" у Харкові у травні 2024 року. Дії підозрюваних кваліфіковані як порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством та вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 ККУ).

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

"Серед підозрюваних – командувач та начальник штабу угруповання військ "Север", командувач і начальник штабу 6-ї армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони – космічних сил РФ, а також командир 47-го бомбардувального авіаційного полку 105-го змішаної авіаційної дивізії цієї армії", – йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що командувач угрупування військ "Север" наказав начштабу розробити пропозиції та план атаки на гіпермаркет. Той, своєю чергою, розрахував час, кількість літаків та необхідну кількість авіабомб, які потрібно скинути на "Епіцентр". Ці розрахунки та плани затвердив командувач угрупування військ "Север". Командувач 6-ї армії ВПС РФ отримав наказ організувати бойовий виліт літаків Су-34, який передав командиру 47-го бомбардувального авіаційного полку.

"Надалі вже цей командир наказав підпорядкованим йому військовослужбовцям, які дислокувалися та здійснювали бойові вильоти з аеродрому "Бутурліновка" (м. Воронеж), з використанням літаків Су-34 завдати авіаційного удару уніфікованими плануючими боєприпасами (УМПБ Д-30СН) по будівельному гіпермаркету", – повідомили в Офісі генпрокурора.

Воєнний злочин було скоєно 25 травня 2024 року. Близько 16:00 росіяни завдали цілеспрямованого авіаудару по "Епіцентру" у Київському районі Харкова. Внаслідок атаки загинули 19 людей, ще кілька десятків зазнали поранень.

Наразі прокуратура вирішує питання щодо оголошення російських злочинців у розшук.

Нагадаємо, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко назвав ракетні удари РФ по Харкову "свідомим геноцидом" українців. За його словами, ключова мета Путіна — це знищення українського народу та окупація земель.

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